В Беларуси завершились масштабные учения ОДКБ

В Беларуси завершились масштабные совместные учения сил ОДКБ. На полигоне "Лосвидо" отрабатывали навыки свыше двух тысяч военных с использованием 450-ти единиц техники.

Обстановка была максимально приближена к боевой. В небе кружили беспилотники, с них сбрасывали учебные боеприпасы. Штурмовикам по легенде необходимо было зачистить опорный пункт условного противника. К нему выдвинулись на квадроциклах. Под непрерывным огнём бойцы выполнили задачу, доставили подкрепление и эвакуировали раненых. Отработали и борьбу по вражеским дронам.

Россию на учениях представляли ивановские десантники, чьи навыки совсем недавно в рамках спецоперации помогли освободить Часов Яр в ДНР, сообщает "ТВ Центр".