Митинги в поддержку палестинцев прошли в Лондоне и Сантьяго

Пропалестинские протесты охватили несколько городов в разных странах мира. В Лондоне активисты движения Palestine Action, недавно запрещенного в Великобритании, собрались на площади напротив Вестминстерского дворца. Они требовали от Израиля прекратить геноцид в Газе.

Митинг собрал более тысячи участников. Сотрудников полиции активисты сначала оскорбляли, затем забросали различными предметами, а потом и вовсе пошли в рукопашную против правоохранителей. В итоге более четырёхсот человек были задержаны.

Ещё одна крупная акция состоялась в чилийском Сантьяго, там протестующие пытались перекрыть дорогу. Масштабный митинг прошёл и в Израиле. В Иерусалиме демонстранты собрались у резиденции премьера и потребовали сложить оружие, чтобы вернуть заложников.

Тем временем, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Газе. Только за минувшие сутки свыше 20-ти человек стали жертвами атак. Кроме того, по данным телеканала "Аль-Джазира2, не менее восьми человек погибли в результате точечного удара Израиля по жилому дому в Газе. По версии ЦАХАЛ, в многоэтажке ХАМАС оборудовал командный пункт, сообщает "ТВ Центр".