"Золотого льва" в Венеции получил фильм "Отец, мать, сестра, брат"

В итальянской Венеции вручили награды старейшего кинофестиваля. В этом году международный конкурс проходил уже в 82-й раз. "Золотого льва" забрал американский режиссёр Джим Джармуш за ленту "Отец, мать, сестра, брат". Гран-при получил фильм "Голос Хинд Раджаб" о гибели палестинской девочки в секторе Газа.

Причём именно эту драму считали фаворитом фестиваля - на премьере её удостоили рекордно долгими овациями, аплодисменты в зале звучали 23 минуты.

Всего за награды в основной программе боролась 21 картина. Во внеконкурсных показах была представлена документальная работа Александра Сокурова "Записная книжка режиссёра", сообщает "ТВ Центр".