Сотни мощных взрывов прогремели ночью и рано утром в крупных городах Украины. Местные СМИ назвали этот удар одним из самых масштабных за последнее время. Рядом с Кременчугом уничтожен мост через Днепр, по которому ВСУ перебрасывали резервы, бронетехнику и снаряды. В этом же районе ликвидировано оборонное предприятие.

Сильные пожары вспыхнули в Киеве и области. Там, по предварительной информации, целями стали склады боеприпасов, пункты базирования иностранных наёмников и здания, где укрывались киевские нацформирования.

Также поражены ангары на авиабазе в Староконстантинове в Хмельницкой области. В Одессе зафиксированы возгорания в порту и на аэродроме "Школьный", где противник размещал склады беспилотников. Как подчёркивают в Минобороны, объекты ВСУ ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре.