На Западе назвали причину успеха России в СВО. Не желая открыто признавать преимущество нашей армии, журналисты Wall Street Journal указали на отсутствие общей стратегии США и Европы в отношении конфликта. По мнению издания, на руку Москве якобы играет своеобразный подход Дональда Трампа к украинскому кризису. То, что Старый Свет без поддержки Вашингтона не способен полноценно спонсировать киевский режим становится все более очевидным. Внутренние проблемы в ЕС нарастают как снежный ком.

У Фридриха Мерца что ни день - новая неприятность. Никак не получается замять скандал вокруг загадочных смертей сразу 16 кандидатов от разных партий в ходе предвыборной предвыборной кампании. Выясняется, что из-за финансового кризиса проблемы совсем скоро ждут пенсионеров: о повышении выплат они могут и не мечтать. Очень много денег не хватает Минздраву: врачам пообещали индексацию зарплат, а чем покрывать эти обещания, пока не придумали. Нужны почти пять миллиардов евро. А здесь ещё с Украиной сплошные проблемы.

На этой неделе Мерц сотоварищи в Париже поспешили объявить об отправке европейских контингентов на Украину. Но стоит помнить, что треть участников так называемой коалиции желающих свои войска размещать там не планирует. А сколько передумает до окончания конфликта, тоже ещё нужно посмотреть. Среди неприсоединившихся - Словакия. Накануне премьер-министр страны Роберт Фицо побывал в Ужгороде. Обсуждал с Зеленским недопустимость ударов по энергетической инфраструктуре. Ещё раз напомнил главарю киевского режима: Россия категорически против вступления Украины в НАТО, а попасть в ЕС ей не дадут сами европейцы.

Отсутствие общей стратегии у европейцев, которая ещё и расходится с представлениями о политическом мироустройстве Дональда Трампа, способствует успехам российской армии, пишет сегодня Wall Street Journal. Что уж, своего президента не могут понять даже сами американцы. Он называет себя лидером мира, а на деле только разжигает конфликты - причём, не только за пределами США, но и в их границах.