Парижане требуют отставки президента Макрона

Новая волна протестов во Франции. В Париже прошла масштабная демонстрация, участники которой требовали отправить в отставку первых лиц государства. Завтра в парламенте пройдет голосование по вотуму недоверия премьер-министру. При Эммануэле Макроне они сменяют друг друга с невероятной скоростью. Нынешний глава правительства - уже шестой. Его шансы усидеть в кресле эксперты оценивают как минимальные.

Список требований протестующих обширен. Это и выход из ЕС, и прекращение оголтелой поддержки Украины. Пятая республика всё глубже проваливается в пучину экономического кризиса. Дефицит бюджета - самый высокий в еврозоне и увеличивается астрономическими темпами. Неуклюжая попытка властей замедлить этот рост и стала главным камнем преткновения.

Премьер-министр Франсуа Байру предложил ряд жёстких мер. Среди них - снижение социальных расходов, в том числе отказ от индексации пенсий и других выплат, а также отмена празднования двух важных дат. Договориться с враждебным парламентом мало кому удавалось. В отчаянной попытке спасти свой кабмин глава правительства провёл переговоры с лидерами всех политических сил. Но маститых оппозиционеров так просто не разжалобить.

Попытки президента свалить внутренние проблемы на пресловутую российскую угрозу не помогают. Оппозиция уже заявила, что в случае отставки правительства инициирует процедуру импичмента.