В Москве завершена подготовка к отопительному сезону

В Москве к новому отопительному сезону городские службы подготовили 74 тысячи зданий: жилые дома, социальные учреждения и другие объекты. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, с мая по август специалисты проводили профилактические осмотры и ремонт газопроводов, а также тепловых, электрических, водопроводных и водосточных сетей; проверили инженерные системы и оборудование энергообъектов.

На ТЭЦ создали запасы резервного топлива, при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели. В столице 157 автомобильных баз коммунальной техники. Дорожно-уборочные и другие машины готовы к круглосуточному дежурству на городских улицах. А в рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в шестистах жилых домах.