Жители России вечером 7 сентября увидят лунное затмение

Редкое астрономическое событие предстоящим вечером смогут наблюдать москвичи, а также жители целого ряда других регионов страны. Речь о полном лунном затмении. Спутник Земли почти на полтора часа погрузится в тень от нашей планеты. Эта фаза продлится примерно с 20:30 до 22:00 по московскому времени. Весь же процесс растянется на три с половиной часа.

Как отмечают специалисты, в момент начала затмения лунный диск будет находиться невысоко над горизонтом и приобретёт бордово-красный оттенок из-за рассеивания света в атмосфере Земли.

Помимо нашей страны яркое природное явление также можно будет наблюдать на большей части Азии, в Восточной Африке и Австралии. Полное лунное затмение случается довольно редко, в прошлый раз жители России видели его более семи лет назад, сообщает "ТВ Центр".