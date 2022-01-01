Освобождено Хорошее в Днепропетровской области

Армия России освободила населённый пункт Хорошее в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам ВПК и транспортной инфраструктуры Украины, местам сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, радиолокационным станциям ПВО.

Ещё за последние 24 часа силы ПВО России уничтожили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 210 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.