Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в центре Москвы

В столице прошёл общемосковский крестный ход. Это молитвенное шествие возрождает традицию, насчитывавшую до революции более четырёх столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора московских святых, который отмечается сегодня.

Около полудня верующие собрались у Храма Христа Спасителя. Утром патриарх Кирилл совершил в нём божественную литургию, а по её окончании шествие. Длина маршрута - около шести километров, по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а также Хамовническому валу до Новодевичьего женского монастыря.

По данным Патриархии, в крестном ходе приняли участие около 20 тысяч человек. Присоединиться к молитвенному шествию мог любой, как представители духовенства, так и миряне - никакой регистрации не требовалось, сообщает "ТВ Центр".