Мой район: памятные места и новые объекты в Алтуфьеве

Московский район Альтуфьевский Этот район был построен как типичный спальный, однако здесь есть несколько высокоэнергетичных производств, которые символизирует красное солнце на гербе. Почти сто лет назад тут находились бараки ГУЛАГа: заключенные строили канал имени Москвы. Здешний пруд Марс когда-то был вырыт для нужд кирпичного завода, а теперь стал любимым местом отдыха местных жителей.

В новых корпусах на Алтуфьевском шоссе - больше тысячи квартир. Есть и специальные для маломобильных граждан. Первые этажи отдали под магазины и службы быта. А во дворах обустроили детские и спортивные площадки.

И качественная медицина рядом - на Костромской улице после капремонта открылась детская поликлиника, ещё одна среди медучреждений обновленных по новому московскому стандарту. Появилось и новое оборудование. Оно позволяет выполнять обследования, которые раньше были доступны только в специализированных центрах. Теперь маленьким пациентам и их родителям проще и спокойнее обращаться за помощью.

А ещё есть где провести время с семьей. Здание старого кинотеатра преобразили, и у жителей появилось новое современное пространство - место встречи "Марс". Теперь у жителей есть всё в одном месте: магазины, детские секции, уютные места для встреч с близкими и культурные активности на свежем воздухе. А для тех, кто хочет всерьез заняться спортом, в Алтуфьевском районе есть крытый легкоатлетический центр на Инженерной улице.

Для профессионалов в центре отличные условия - круговая и спринтерская дорожки, секторы для прыжков и метаний, трибуны на 280 человек и даже специальная система вентиляции. Но и любителям тут рады, а для маленьких спортсменов работают секции лёгкой атлетики, самбо и дзюдо.

При этом спорт - не единственный путь развития для молодёжи в Алтуфьевском. Студенты второго курса автомобильного колледжа имени Николаева осваивают первые навыки своей будущей профессии: учатся обслуживать и ремонтировать колёса легковых машин в одной из обновленных мастерских.

Учебные пространства в колледже построили исходя из требований времени и запросов работодателей. Так студентам легче ориентироваться в современных технологиях и сразу чувствовать себя уверенно в профессии.