Троицкой линии метро исполнился год

Ровно год назад открылись первые станции Троицкой линии Московского метрополитена. Как отметил на своей странице в соцсети Сергей Собянин, благодаря им улучшилась транспортная доступность сразу семи районов.

Людям стало удобнее и быстрее добираться до многих крупных объектов, например, до РУДН. Ещё существенно разгрузились Калужско-Рижская и Сокольническая линии.

Всего с момента запуска четырёх станций Троицкой линии по ней совершено 13,5 миллиона поездок. В декабре 2024 года к ним прибавились ещё три станции и открылась пересадка на Сокольническую ветку, напомнил мэр.