13-летняя москвичка украла у бабушки миллион и перевела мошенникам

13-летння москвичка украла у своей бабушки более 1,2 миллиона рублей и перевела их мошенникам. Детали происшествия сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Всё началось с того, что подростку позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и, запугивая девушку, предупредил её о проблемах с налоговой инспекцией. Злоумышленник убедил юную москвичку сделать переводы со счёта бабушки якобы в целях декларирования доходов.

Девушка взяла смартфон пожилой родственницы и выполнила требование мошенников. В преступлении разбирается Тимирязевская межрайонная прокуратура.