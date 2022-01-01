Минобороны назвало цели ночных ударов в Киеве

Минобороны России сообщило о целях ночных ударов на Украине. Были поражены объекты производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, военные авиабазы, а также промышленное предприятие "Киев-67" на западной окраине украинской столицы и логистическая база "СТС-ГРУПП" на юге города.

По другим объектам в границах Киева удары не наносились, пояснили в ведомстве.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщали о сильном пожаре в одном зданий правительственного квартала в Киеве. На него упали обломки ракеты во время работы ПВО.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.