Собянин рассказал о бесплатном обучении в "Технограде" на ВДНХ

В "Технограде" на ВДНХ можно бесплатно получить новые знания и повысить квалификацию. За семь лет этом крупнейшем образовательном комплексе столицы прошли обучение более 78 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что с прошлого года главным направлением "Технограда" стала подготовка кадров для высокотехнологичного и инновационного бизнеса. Обучение реализовано на реальном оборудовании в условиях, приближенных к производственным.

Образовательные программы комплекса дополняют возможности для развития по профессии и даже служат хорошим стартом для собственных изобретений.