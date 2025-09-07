В России могут поднять возраст молодёжи до 45 лет

В Общественном совете при Министерстве труда всерьёз рассматривают вопрос о новом возрасте молодёжи в России. Не исключено, что его поднимут с нынешних 35 лет до 40 или даже до 45 лет.

Как объяснил в интервью РИА Новости глава Общественного совета при Минтруде Абрамов, власти могут пойти на этот шаг из-за сдвига возраста взросления и старения.

Пока что, согласно действующему федеральному закону "О молодёжной политике", молодёжью в России признаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. До 2020 года молодёжью считались россияне до 30 лет. В связи с увеличением продолжительности жизни планку подняли.