Путин отметил объединяющую роль Союза армян России

Союз армян России объединил армянские общины, он ведёт плодотворный диалог с органами государственной власти в стране. Об укреплении авторитета организации сказал Владимир Путин в поздравлении участникам и гостям торжественных мероприятий в Кремле, посвящённых 25-летию Союза армян России.

Президент отметил, что во многом благодаря усилиям организации реализуются содержательные культурные, образовательные и просветительские проекты. Также Союз армян России ведёт работу по гармонизации межнациональных отношений и интеграции армянской диаспоры в российское общество, указал глава государства.

Сегодня в Государственном Кремлёвском дворце проходят торжественный вечер, приуроченный к 25-летию Союза армян России и церемония вручения премии "Согласие". В концертной программе принимают участие Дмитрий Харатьян, Лариса Долина, Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская и другие артисты и коллективы.