Посольство России в Швеции атаковал дрон

На посольство России в Швеции сбросили с дрона пакет с краской. Как сообщили в посольстве, инцидент произошёл утром 7 сентября.

Это уже не первая атака на здание дипломатической миссии. Предыдущая атака дрона на посольство произошла 25 мая. А летом подобным нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме.

Шведская полиция так и не нашла организаторов и исполнителей этих провокационных акций. Спикер российского МИДа Мария Захарова отметила, что атаки дронов на дипмиссии России в Швеции происходят при полном попустительстве местных властей.