Елена Товстик выступила с пронзительным обращением после шикарной вечеринки Полины Дибровой: ее слова пробирают до слез

Миллиардер Роман Товстик бросил супругу Елену с шестью детьми и подал на развод после того, как увлекся четвертой женой популярного ведущего Дмитрия Диброва Полиной. И если шоумену удалось мирно расстаться с супругой, то у Романа и Елены горят нешуточные страсти.

Супруги пришли в студию Андрея Малахова и пожаловались друг на друга. Елена уверяет, что муж пытается отобрать у нее детей. Якобы Роман настраивает наследников против матери, и они рвутся к отцу, который переехал в другой дом. Роман в свою очередь пытается убедить общественность, что его жена раздувает скандал на пустом месте.

Елена же не намерена сдаваться. Она уверяет, что сделает все ради возвращения детей. На своей странице в соцсети Товстик опубликовала пронзительное общение ко всем матерям.

"Спасибо всем за поддержку и Светлане Сильваши, которая помогает с моим здоровьем, благодарна очень, всем мамам и женщинам. Кем нам только не приходится быть в этом мире ради своих детей, мама никогда не опустит руки, слово мама, самое сильное слово. Борюсь за справедливость и всех мам на свете, пусть наши дети будут с нами и здоровы и счастливы", — написала Елена.

Подписчики поддержали жену бизнесмена. Люди призывают женщину не опускать руки и сражаться до последнего. "Ваши слова пробирает до слез, Елена"; "Боритесь! Посылаю вам лучики поддержки!"; "Леночка, вы сильная, вы справитесь!" — пишут Товстик пользователи Сети.

Отметим, что Полина Диброва в дрязги нового возлюбленного с женой не вмешивается. Она продолжает вести дела своего клуба рублевских жен. На днях Полина организовала роскошную вечеринку в честь старта нового сезона женского клуба.