Евгения Медведева получила травму на футбольном матче

Евгения Медведева получила сильный удар мячом на футбольном матче. Фигуристка играла наравне с мужчинами и в какой-то момент чуть не упала во время удара мяча в живот.

Видео, снятое корреспондентом ТАСС, появилось в Сети. Женя покинула поле, но продолжала поддерживать свою команду с трибун. Держась за живот, он приподняла футболку и с шуткой сказала: "Малиновые пузо".

В Москве прошёл благотворительный футбольный матч в поддержку подопечных фонда Константина Хабенского – детей и молодых взрослых с опухолями мозга. Кроме Медведевой в мероприятии участвовали Роман Костомаров и Андрей Кирилленко.