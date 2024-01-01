Выхаживающая мужа Симоньян ложится на операцию

Маргарита Симоньян сообщила, что у неё выявили тяжёлое заболевание и завтра она ляжет в больницу на операцию. Главный редактор RT сделала это признание в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

"У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", - сказала она, показывая на орден княгини Ольги, которым накануне наградил её патриарх Кирилл.

Симоньян напомнила, что её муж, режиссёр Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. "Как говорят у нас в России, "пришла беда - отворяй ворота", - вспомнила журналистка русскую пословицу.

В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал её руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.