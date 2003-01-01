Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаке ВСУ на парк "Гулливер" в Донецке, сообщил глава региона Пушилин 7 сентября.

По данным главы региона, украинские военные совершили нападение на парк "Гулливер". Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г.р., девушки 2003 и 2006 г.р., пострадали: девочка 2011 г.р., девушка 2003 г.р. и мужчина 1992 г.р.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Повреждения также получили шесть жилых домов и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждены два автомобиля.