Атомный крейсер "Император Александр III" вернулся на Камчатку

На Камчатку в пункт базирования Тихоокеанского флота из длительного похода вернулся атомный подводный крейсер "Император Александр III" .

Экипаж подлодки стратегического назначения провел в открытом море около трех месяцев, успешно выполнив все поставленные задачи.

После прибытия - торжественное построение, награды отличившимся и присвоение очередных воинских званий. Также командующий подводными силами Тихоокеанского флота по традиции вручил командиру атомного крейсера жареного поросенка.

Моряки недолго пробудут на берегу - пополнив запасы, "Император Александр III" вскоре отправится на очередное боевое дежурство.