84 года назад началась блокада Ленинграда

Трагическая дата в истории Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941-го немецко-фашистские войска взяли Шлиссельбург и сомкнули кольцо вокруг Ленинграда - началась блокада, которая длилась 900 дней.

После безуспешных попыток прорвать оборону советских войск, гитлеровцы решили взять город измором, а после стереть его с лица земли. Но, несмотря на массовые бомбардировки, артобстрелы, голод, холод, жители выстояли. Планы немецкого командования разбились о героизм ленинградцев, которые вступали в отряды противовоздушной обороны - днем и ночью тушили зажигательные бомбы, трудились на предприятиях. И в этих тяжелейших условиях давали фронту вооружение и снаряды.

За время блокады, по разным данным, погибли более миллиона человек. Этот подвиг города-героя навсегда вписан в историю нашей страны.