Представлены новые герои спецоперации

Представлены новые герои СВО.

Гвардии ефрейтор Дмитрий Цыганов пресек воздушную атаку ВСУ на зенитную ракетную батарею. Обнаружив вражеский беспилотник, Дмитрий поразил его из стрелкового оружия. Наши подразделения ЗРК смогли без потерь прибыть на запасную позицию и уничтожили управляемую авиабомбу неприятеля.

Гвардии младший сержант Андрей Черкасов во время штурма вражеского опорника под прикрытием товарищей пробрался во фланг противника. Забросав огневые точки ВСУ гранатами, Андрей ворвался в траншею и ликвидировал двух радикалов. Это позволило основной группе захватить оборонительный рубеж неприятеля.