Стало известно о взрывах на предприятиях ВПК в девяти областях Украины

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по тылам ВСУ. Приходят сообщения о взрывах на предприятиях ВПК в девяти областях Украины. Военные объекты неприятеля были в прицеле и накануне.

Эту атаку в местных СМИ уже назвали одной из самых масштабных за последнее время. Представлены кадры уничтожения моста через Днепр под Кременчугом - по нему ВСУ перебрасывали резервы. В этом же районе ликвидирован оборонный завод.

Сильные пожары отмечены накануне в столице Украины. Там под ударом оказались промышленное предприятие "Киев-67" и логистический центр на окраине города. В Хмельницкой области на авиабазе горели ангары. В Одессе фиксировали возгорания в порту и на аэродроме "Школьный", где противник разместил беспилотники. В Минобороны особо подчеркнули: в списке целей - исключительно объекты украинского ВПК и военной логистики.

Тем временем российские подразделения освободили село Хорошее в Днепропетровской области, продолжают теснить боевиков в Юнаковке Сумской и Дружелюбовке в Запорожье.