Протестующие вышли на улицы Стамбула

Массовые акции протеста перерастают в стычки с полицией в Стамбуле. Возмущение вызвало давление властей на Республиканскую народную партию.

Накануне суд признал недействительными результаты выборов. С мая находится под арестом и лидер движения Экрем Имамоглу - бывший мэр Стамбула и один из главных противников президента Эрдогана.

Тысячи сторонников оппозиции собрались на стихийный митинг у городского отделения партии. Одни группы митингующих громко стучали кастрюлями в знак протеста, другие пытались преградить путь полицейским, которые были стянуты к месту акции. Чтобы не допустить столкновений, городские власти на трое суток запретили проведение массовых собраний.