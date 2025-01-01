Полное лунное затмение 2025: как это было и когда повторится

Тысячи россиян практически по всей стране весь вечер смотрели в воскресное небо. Не повезло лишь Чукотке, Камчатке и Дальнему Востоку. Там к моменту пика лунного затмения уже почти рассвело. Но остальные регионы страны насладились затмением.

Зрелище действительно завораживающее. Вот Луна появляется на небосводе и постепенно начинает окрашиваться в ярко-красный цвет. На видео это происходит за секунды. В реальности же процесс растянулся на несколько часов, пока наша планета не оказалась ровно между Солнцем и своим спутником, закрыв его от света.

"Несмотря на то, что это лунное затмение, в течение всего затмения Луну видим. Но она приобретает такой багровый цвет. Это связано с тем, что лучи солнца огибают землю. Но при этом они не только преломляются. Теряется голубая часть спектра. И остается красный и оранжевый", - объяснил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Вокруг этого природного явления, конечно, существует множество мифов и легенд. Тысячи лет назад, когда Луна становилась красной, представители индейцев Майя и месопотамцы боялись, что ее пожирает какое-то чудовище. Они кричали в ночное небо, пытаясь отогнать хищных зверей. Поскольку среднее время лунного затмения - около 100 минут, люди, вероятно, были уверены, что их крики и вопли действительно помогают.

Сейчас на Луну в момент затмений уже не кричат в надежде отогнать злых духов. Хотя в Индии, например, до сих пор считают этот период неблагоприятным. И даже проводят очистительные обряды. С научной точки зрения на большинство людей лунное затмение влияния не оказывает. В отличие от самой планеты, которую и Луна, и Солнце как бы тянут в разные стороны. Вероятность землетрясений возрастает.

Впрочем, переживать на этот счет не стоит, наслаждаясь столь прекрасным зрелищем. Тем же, кто его пропустил, придется подождать до 31 декабря 2028 года, когда ожидается очередное полное затмение Луны. Главное, чтобы с погодой повезло.