Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

День эгоиста! Сегодня звезды рекомендуют всем знакам зодиака сосредоточиться на себе, своих делах и своих потребностях, а уж представителям этого знака – по умолчанию!

Тельцы

Возможно, вам захочется побыть в тишине. И это не каприз, а внутренняя потребность. Уединение поможет упорядочить мысли и вернуть себе спокойствие.

Близнецы

На работе может сложиться ощущение, будто все куда-то исчезли. Это верный знак навести порядок, ответить на все запросы и закрыть все незавершенные дела.

Раки

Если в вашей ленте тишина, а приглашения на встречи исчезли, не принимайте это на свой счет. Пора вспомнить, как приятно погулять по парку в одиночестве.

Львы

Осень пришла, и все стало тише, строже, проще. Возможно, настало время учиться не для галочки, а по любви: найдите тему, которая по-настоящему зажигает.

Девы

Займитесь скучными, но полезными делами: страховки, счета, списки. Если все распланировать с утра, к вечеру каждому из вас будет чем гордиться.

Весы

В партнерстве может повиснуть пауза – не драматизируйте, дайте другому человеку время. А если вас не слышат, сформулируйте свои мысли письменно.

Скорпионы

Просто день, идеально подходящий для мелких дел и бытовухи. Если чувствуете вялость – не вините себя, устройте вечер мягкой и нежной заботы о теле.

Стрельцы

Хочется сиять, а вокруг все скучают? Не переживайте, день хорош, чтобы творить для себя: примерить новую одежду, пересмотреть фотографии, порисовать.

Козероги

Домашние дела – ваше спасение. Если выкинуть старые коробки, переставить мебель или просто хорошенько убраться, день не будет казаться таким серым.

Водолеи

Представителям этого знака будет легко запутаться в делах и мыслях, но вы не из тех, кто сдается. Пишите письма, звоните, уточняйте – от вас сегодня многое зависит.

Рыбы

Сегодня лучше всего складываются дела, где важна точность. Расставьте приоритеты, разработайте четкий список задач и не забудьте про свои дедлайны.