Силы ПВО сбили семь украинских дронов в ночь на 8 сентября

Средства противовоздушной обороны в ночь на 8 сентября уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, больше всего БПЛА сбили над Тульской областью — три. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожили в небе над Смоленской областью. По одному — над территориями Брянской и Рязанской областей.

Кроме того, накануне вечером военные отразили атаку трех беспилотников. В период с 20:00 по 23:00 дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Курской областью и еще один на Брянской.