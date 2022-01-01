На Украине разыскивают российского артиста Тимати

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского артиста Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов). Стало известно, что еще летом СБУ заочно предъявила рэперу обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск Николая Баскова. Народного артиста России обвиняют в "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Суд заочно избрал певцу меру пресечения в виде содержания под стражей.

А до этого в розыске у СБУ оказались ся Никита Михалков и Григорий Лепс. В марте 2022 года украинский суд заочно арестовал известного российского режиссера за якобы "посягательство на территориальную целостность" страны. А что касается Лепса, то в СБУ утверждали, будто популярный исполнитель не только публично поддерживал действия российских Вооруженных сил, но и обещал выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк. На фоне этого украинские власти уже заочно предъявили артисту обвинения. Ему грозит восемь лет тюремного заключения.