В Соцфонде объяснили, когда не оплачивается больничный лист

Россияне теряют право на оплату больничного листа при работе по совместительству.

Открытый по основному месту работы больничный лист не будет оплачиваться, если во время болезни россиянин продолжил трудиться на работе по совместительству, в том числе на удаленке, пишет РИА Новости.

Данное врачом освобождение должно распространяться на все места работы, считают в Социальном фонде. В противном случае это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.

Кроме того, несоблюдение рекомендаций врача и режима лечения может отрицательно повлиять на процесс выздоровления.

"Выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи", - отмечается в документе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России к 2030 году хотят на 15%сократить время, которое люди проводят на больничных.