Собянин: Роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией

Роботическая хирургия — новый стандарт лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, только за первые 7 месяцев этого года в Москве провели свыше 2 тысяч таких вмешательств, уже достигнув прошлогоднего показателя.

Мэр подчеркнул: роботизированные операции существенно расширяют возможности хирургов. За счёт ювелирной точности и минимальной травматичности они могут выполнять вмешательства, которые ещё недавно считались крайне сложными. Пациенты после них быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни.

Получить необходимую хирургическую помощь по самым инновационным мировым методикам можно в медучреждениях имени Логинова, Юдина, Боткина, а также в Коммунарке и 62-й больнице.