Названа причина, почему Акиньшина обнародовала связь с Козловским

Оксана Акиньшина и Данила Козловский перестали скрывать свои отношения. Известная актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена в обнимку с популярным актером.

В Сети бурно отреагировали на такую откровенность актрисы. Ведь Акиньшина известна не только своими ролями, но и крайней закрытостью. Актриса не дает интервью, не посещает светских мероприятий, не снимается на телевидении. Она крайне редко позволяет себе распространяться о деталях личной жизни. Поэтому снимок, на котором Оксана позирует с Данилой, стал сенсацией.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Любимцы", "Котята", "Они вместе!? Кайф", "Ну, наконец-то", "Пусть два человека живут в счастье, благости и любви", - высказались комментаторы, среди которых оказались и представители отечественного кинематографа, такие как Павел Деревянко, Екатерина Вуличенко, Светлана Иванова, Юлия Хлынина.

Впрочем, в Сети некоторые пользователи высказали мнение, что не просто так Оксана Акиньшина раскрыла свою связь с Данилой Козловским. Якобы таким образом актриса захотела прорекламировать новый проект артиста. "Буквально через десять дней у Данилы Козловского будет премьера в Театре Ермоловой в спектакле "Чуковский". Так что будем считать, это такой деликатный семейный прогрев", - сообщила Героиня Татлера.