Акции протеста в Стамбуле переросли в столкновения с полицией

В Стамбуле начались массовые акции протеста, которые переросли в стычки с полицейскими.

На улицы вышли сторонники турецкой оппозиции и недовольные политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они собрались у центрального офиса Республиканской народной партии.

Поводом для эскалации стало решение властей, запретивших проведение митингов в шести районах Стамбула, а также постановление суда об отстранении от должностей ряда руководителей оппозиционной партии, пишет газета Hurriyet.

"Отстранение руководства стамбульского отделения НРП последовало за арестом бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу (он является одним из лидеров этой партии) по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Имамоглу считался главным соперником президента Турции Эрдогана на выборах 2028 года", - говорится в сообщении.

Для предотвращения доступа к зданию штаб-квартире НРП местная полиция установила барьеры и оцепила район. Между протестующими и правоохранителями начались стычки. К настоящему моменту информация о количестве пострадавших или задержанных не поступала.

С полуночи в городе недоступны Telegram, Х, YouTube, Instagram*, Facebook* и WhatsApp. Минюст страны начал расследование беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.

*принадлежат компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России