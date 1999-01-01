SHOT: певица Лада Дэнс восемь лет не платит за элитную квартиру

у Лады Дэнс есть несколько объектив недвижимости. В частности, певица является обладательницей особняка площадью 578,9 м² в подмосковной деревне Подушкино. Его она купила в 1999 году. Оценивается такой дом примерно в 300 миллионов рублей. А также имеется у артистки квартира в центре Москвы. Говорят, за жилье на Мясницкой Лада Дэнс не платит уже восемь лет. Долг "набежал" под миллион.

Как уточняет SHOT, последний раз певица оплачивала коммуналку в своей 150-метровой "трешке" в июне 2017 года. Сейчас ее долг достиг 515 тысяч 937 рублей.

Говорят, эту роскошную недвижимость на пятом этаже исторического дома на Мясницкой Лада Дэнс приобрела еще в конце 90-ых годов. В настоящее время такая квартира оценивается примерно в 110 миллионов рублей.

Сам дом был построен в начале ХХ века по заказу Строгановского училища и использовался как доходный. В мае прошлого года дом признан объектом культурного наследия.

Отметим, что пока сама Лада Дэнс не прокомментировала информацию о внушительном долге за ЖКУ.