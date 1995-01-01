В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый

В деле об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова появился новый фигурант. Обвинение предъявлено Андрею Гедзику, внесенному в России в список террористов и экстремистов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Следственного комитета, Гедзику предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде и незаконной перевозке взрывных устройств.

38-летний мужчина имеет гражданство Украины. Он объявлен в международный розыск.

В СКР сообщили, что расследование уголовного об убийстве генерала Кириллова завершено. Потерпевшими по делу признаны 11 человек. Обвинения предъявлены пяти фигурантам.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря 2024 года. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Исполнитель теракта был задержан на следующий день благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Игоря Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.