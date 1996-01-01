Путин предложил выйти из европейской конвенции о запрете пыток: что это значит

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Документ опубликован в базе нижней палате парламента.

С идеей денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в конце августа выступило правительство России.

Комментируя предложение кабмина, представитель МИД Мария Захарова заявила, что для российских граждан не будет ущерба из-за денонсации конвенции.

Россия подписала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток в 1996 году при вступлении в Совет Европы. Документ давал возможность уполномоченным представителям СЕ посещать места лишения свободы в странах-участницах и требовать исправить обнаруженные нарушения. После выхода из Совета Европы в марте 2022 года участие России в конвенции о пытках стало номинальным.

Выход из европейской конвенции не означает снятие запрета на пытки. Россия остается подписантом Всеобщей декларации прав человека. Кроме того, пытки запрещены в Конституции страны, а Уголовный кодекс предусматривает ответственность за их применение.