В Новоселовке Днепропетровской области развевается российский флаг. Населенный пункт осободили подразделения группировки "Восток". Минобороны опубликовало кадры боевой работы наших штурмовых групп. На мотоциклах бойцы выдвинулись к опорным пунктам противника. Захвачено большое количество вооружения, в том числе западного производства.

На красноармейском направлении цели ВСУ определяют беспилотные разведывательные комплексы "Зала". Затем удар по позициям противника наносят операторы ударных БПЛА "Ланцет".

На вооружение мотострелкового полка группировки войск "Центр" поступили новые мотовездеходы "Улан". Скоростные и маневренные машины позволяют бойцам быстро и незаметно атаковать позиции противника.

В Харьковской области расчет барражирующего боеприпаса "Куб" уничтожил замаскированную самоходную артустановку и живую силу ВСУ. С огневой точки, которую поразил наш расчет, украинские боевики били по российским приграничным селам.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": "На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Чугуновки, Лошаковки, Амбарного и Волчанска. Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ. Также уничтожены два склада материальных средств ВСУ".

В Сумской области расчеты РСЗО "Град" ударили по позициям противника, оттеснив их дальше от российской границы. Группировка войск "Север" продолжает расширять зону безопасности в нашем приграничье.