КПРФ отправила в зону СВО свой 143-й гуманитарный конвой

КПРФ и ее общероссийский штаб отправили в зону СВО и районы прифронтовой полосы свой 143-й гуманитарный конвой.

Он приурочен к 80-летию победы Красной Армии над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В многотонных грузовиках находится все, что необходимо нашим солдатам на передовой. С собой волонтеры везут продукты, лекарства, оборудование и мотоциклы, которые используют наши разведчики и штурмовые подразделения.

"Нас на поле брани никто ни разу не победил и не победит. И мы благодарим ребят, которые сражаются. Мужественно, честно, достойно. Благодарим наших солдат, офицеров и комиссаров. Благодарим всех, кто помогает сегодня фронту и тылу. Кто заботится в госпиталях о наших детях", - сказал Геннадий Зюганов, председатель КПРФ.