"Союз армян России" отмечает 25-летний юбилей

25-летний юбилей отмечает в эти дни "Союз армян России". Поздравление в адрес общественной организации направил Владимир Путин. Президент отметил вклад армянской общины в гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое воспитание молодёжи и поддержку участников специальной военной операции.

Юбилейный съезд объединения прошел в Дипломатическом зале Государственного кремлевского дворца. Участники обсудили непростую политическую ситуацию в Армении, осудили давление местных властей на Армянскую церковь. И выразили однозначную поддержку курсу Москвы на укрепление дружеских связей между нашими странами. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом с участием артистов и коллективов из Армении и России.

"Я выросла как артистка там, начала свою карьеру именно там – в Ереване. И у меня осталось там очень много друзей. И я с радостью приняла приглашение выступить в этом концерте знаменательном, отметить такую дату значимую", - рассказала Лариса Долина, народная артистка России.