Зловонные горы мусора заполонили сочинские пещеры

На поверхности пещерных кратеров - буйная сочинская растительность. Стоит знак "Свалка запрещена". Таких находок спелеологи Сочинского географического общества не ожидали.

"Спускаемся в масках, потому что даже со входа видно объем мусора и запах даже сюда доносится", - говорит Наталья Туракулова, спелеолог Сочинского географического общества.

А внутри – терриконы строительного мусора, бутылок, пластика, стекла и даже гниющих останков животных. Исследователей сложно чем-то удивить, но здесь – получилось. Тросы держат крепко, но спускаться дальше становится опасно: чем глубже, тем сильнее запах.

Карстовым пещерам вблизи Ахштырского и Ахунского ущелий около 150 тысяч лет – по геологическим меркам они довольно молодые. Природные подземелья легко могли бы стать туристическими достопримечательностями. Но сейчас порядка 70 объектов почти доверху заполнены мусором. Ситуация может обернуться экологической катастрофой.

"Большинство пещер имеют подземные водотоки, в которые с поверхности стекает вода. То есть то, что протекает с водой по мусорным свалкам, оно вытекает вниз с ручьями и несут в себе химическое загрязнение", - отметил Евгений Захаров, член ученого совета Сочинского географического общества.

Под угрозой бассейны рек от Псоу до Хосты, а значит, и прилегающие населенные пункты. Специалисты взяли пробы из колодца под свалкой.

"Там были обнаружены инсектициды, которые применялись в советское время и были запрещены в 80-е годы, продукты ддт и продукты нефтепереработки – отработки машинных масел", - рассказала Оксана Ищейкина, руководитель секции спелеологии Сочинского географического общества.

Сейчас делом занимается прокуратура. А сочинские спасатели и специалисты национального парка пытаются ликвидировать подземные полигоны. Работа предстоит масштабная: общий объем опасных отходов - около 200 кубометров.