Гала-концерт фестиваля "Белый пароход" прошел на исторической сцене Большого театра

Шедевры классической музыки и композиции из советских художественных фильмов прозвучали на исторической сцене Большого театра. Там прошел гала-концерт музыкального фестиваля "Белый пароход".

Он стал заключительным этапом проекта для одаренных детей со сложной судьбой. Больше сотни юных талантов со всей страны на протяжении трех недель занимались в вокально-хоровой школе на острове Русский. И вместе с ведущими педагогами России подготовили большую и сложную программу выступления.

"Охват в этом году по просторам России огромный. Были замечательные выступления во Владивостоке. В Хабаровске. Комсомольске-на-Амуре. Дети входят в мир музыки. Многие продолжают оставаться в нем всю жизнь. Что очень здорово. Ну а наша задача - способствовать тому, чтобы они открывали для себя этот волшебный, огромный мир", - отметил Валерий Гергиев, народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров.