Бари Алибасову грозят слепота и инсульт

Стало известно, что недавно продюсер легендарной группы "На-На" Бари Алибасов экстренно обратился за медицинской помощью. 78-летний Бари Каримович жаловался на нестерпимую головную боль. Выяснилось, что продюсер часто страдает повышенным до "предельных значений" давлением. Алибасову подобрали лечение, посоветовали питание и категорически запретили употреблять алкоголь.

Если продюсер не будет соблюдать курс, это может грозить слепотой, инфарктом или инсультом, отмечает SHOT.

Журналисты связались с самим Бари Алибасовым. Тот дал понять, что не унывает и на здоровье не жалуется. "Все хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я все еще хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь", - объявил продюсер.

Напомним, что зимой 2024 года Бали Алибасова срочно госпитализировали. Тогда у продюсера подозревали инсульт. Сообщалось, что его увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. У него якобы была нарушена работа правой половины тела.