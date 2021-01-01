Прокуратура сообщила о завершении расследования дела блогеров Чекалиных

Артему и Валерии Чекалиным предъявлено обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью своих курсов и прочих онлайн-активностей. По части 3 статьи 193.1 УК предусмотрено наказание до пяти лет колонии.

"Обвиняемые Чекалины с соучастниками с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет-курсы и фитнес-марафоны совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет", - рассказали в московской прокуратуре.

Соучастник Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, отмечает ТАСС.

Напомним, по версии следствия, при продаже фитнес-марафонов Валерия и Артем Чекалины заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета банка в Дубае. В документах же были указаны ложные сведения о целях и основаниях переводов.

В настоящее время бывшие супруги под домашним арестом.