Гражданин Азербайджана готовил теракты на Ставрополье по заданию Киева

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

Установлено, что задержанный вступил в ряды запрещенной в России организации украинских боевиков. Он намеревался устроить теракты на территории административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В преступлении он намеревался использовать свой опыт, приобретенный в годы службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана. У фигуранта изъяли компоненты для взрывных устройств и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение.