В питерском отеле нашли зарезанную школьницу

В Санкт-Петербурге 18-летний парень зарезал 15-летнюю девушку и пытался покончить с собой.

Трагедия произошла в апарт-отеле на Витебском проспекте. По данным telegram-канала Mash, молодые люди познакомились в онлайн-игре и вступили в отношения. В мае девушка захотела их завершить, но ее бывший не смог с этим смириться.

7 сентября он пригласил ее в отель, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары, сообщили в и в ГСУСК по Санкт-Петербургу. Девушка скончалась на месте. После преступления парень пытался покончить с собой. Полицейские обнаружили в номере без сознания. Медики доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. СМИ пишут, что о своих планах молодой человек рассказал другу, прислав фотографии девушки. Тот передал историю маме, которая и позвонила в полицию.