Мачеха рассказала о свадьбе дочери Волочковой, куда балерину не позвали: "Многие прослезились"

Месяц назад дочь Анастасии Волочковой Ариадна официально вышла замуж. Наследница экс-примы Большого театра и ее жених Никита оформили отношения в загсе.

Но и это событие не обошлось без скандала. Дело в том, что Ариадна не хотела, чтобы посторонние знали, где и когда прошла ее свадьба, поэтому не говорила Анастасии, даже не позвала ее на праздник. Зато на мероприятии присутствовала мать Волочковой Тамара Владимировна.

В итоге балерина узнала о второй свадьбе и очень расстроилась, что от нее скрыли правду. Впоследствии Анастасия даже публично отказалась от дочери и матери. Впрочем, балерина быстро остыла и утверждала, что это была не свадьба, а "сабантуй".

Однако мачеха Ариадны в новом интервью подчеркнула, что свадьба представляла собой "роскошный банкет" в загородном клубе. "Никаких голубей, риса и всех этих странностей, отживших свое, не было. Папа вел Ариадну к алтарю. А вывели ее верхом на любимом белом коне, очень символично. С ним она начинала занятия в конном спорте. Многие прослезились", - рассказала ведущая Елена Николаева в программе "Ты не поверишь!".

Также она сообщила, что на празднике Ариадна исполнила песню, которую посвятила мужу, при этом блистая в эффектном белом наряде в пол. Оплатил торжество отец, бизнесмен Игорь Вдовин. Кроме того, родители решили поддержать молодых материально, чтобы им было проще начинать совместную жизнь.

Примечательно, что после торжества молодожены переехали в Санкт-Петербург. При этом учебу в Высшей школе экономики Ариадна не бросила, а просто перевелась в петербургский филиал учебного заведения.