Кристина Асмус показала нового мужчину

Весной Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом. А ведь только в ноябре прошлого года они стали выходить вместе в свет. По слухам, ради роковой артистки продюсер развелся с женой.

В последнее время Кристина Асмус ведет закрытый образ жизни. Что происходит в ее личной жизни, она предпочитала не рассказывать. Однако на сей раз актриса сделала исключение и опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии, сделанные с отдыха, который она провела в лесу. Компанию Кристине составили некий мужчина и минимум одна собака.

"Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов.. Палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом)) Аж восемь штук", - рассказала Асмус.

После этого в Сети стали ходить слухи, что актриса встретила новую любовь. Некоторые особо наблюдательные фанаты, как следует рассмотрев фото, сделали вывод, что избранник Кристины лысый. Теперь поклонники гадают, с кем же встречается актриса.