Киев обвинил Великобританию в предательстве из-за Нетребко

11 сентября Анна Нетребко выступит в Королевском оперном театре. Она споет на открытии сезона в четверг и исполнит партию Тоски из оперы Джакомо Пуччини в Ковент-Гардене. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный резко отреагировал на эту новость. Он назвал подобное решение предательством.

"Посол невероятно разочарован. Он пытался поднять этот вопрос как в правительстве, так и в Королевском оперном театре, но, похоже, никто его не слушает", - сообщается в Daily Mail.

Журналисты передают, что Залужный также обращался в Министерство иностранных дел и Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, а украинские активисты даже обратились к королю, который является покровителем Королевского оперного театра, но все обращения были отклонены.

Правительство отказалось вмешиваться, заявив, что такие решения не входят в его компетенцию. Театр частично финансируется Советом по делам искусств и Национальной лотереей.

Отметим, что пока сама Анна Нетребко никак не отреагировала на поднявшуюся в СМИ шумиху. Оперная дива давно живет и работает в Европе. Однако русский язык артистка не забывает. Свои соцсети она ведет на двух языках и часто общается с поклонниками на русском.